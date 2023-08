NVIDIA GeForce NOW: Die Cloud ist dank Microsoft jetzt noch heißer

Autor:, in / NVIDIA GeForce NOW

Macht euch bereit! Die ultimative KovaaK’s-Herausforderung beginnt zusammen mit einigen der ersten Bethesda-Titel, die sich der Cloud anschließen.

Doom Eternal, Quake, Wolfenstein: The New Order, Wolfenstein II: The New Colossus und Wolfenstein: Youngblood heizen der Cloud diese Woche ein und sind Teil von 21 neuen Spielen, die der GeForce-NOW-Bibliothek hinzugefügt wurden.

Die Cloud ist somit jetzt noch heißer! Lasst es in Bethesdas Ego-Shooter-Hits ordentlich krachen, die diese Woche in der Cloud erscheinen.

Mitglieder können sich diese Woche auf folgende Spiele freuen:

I Am Future (Neuerscheinung auf Steam, 8. Aug.)

Atlas Fallen (Neuerscheinung auf Steam, 10. Aug.)

Orwell: Keeping an Eye on You (Kostenlos auf Epic Games Store, 10. Aug.)

Sengoku Dynasty (Neuerscheinung auf Steam, 10. Aug.)

Tales & Tactics (Neuerscheinung auf Steam, 10. Aug.)

Aliens: Dark Descent (Epic Games Store)

Doom Eternal (Steam)

LEGO Brawls (Epic Games Store)

Quake (Steam and Epic Games Store)

Session Skate Sim (Epic Games Store)

Smalland: Survive the Wilds (Epic Games Store)

Superhot (Epic Games Store)

Terra Invicta (Epic Games Store)

Ultimate KovaaK’s Challenge

Wall World (Steam)

Wild West Dynasty (Epic Games Store)

Wolfenstein: The New Order (Steam and Epic Games Store)

Wolfenstein: Youngblood (Steam)

Wolfenstein II: The New Colossus (Steam)

WRECKFEST (Epic Games Store)

Xenonauts 2 (Epic Games Store)