NVIDIA GeForce NOW: Drei neue Xbox-PC-Spiele zum Streamen

NVIDIA und Microsoft stellen drei weitere Xbox-PC-Hits als Teil von zwölf neuen Spielen, die gestreamt werden können, auf GeForce NOW bereit.

Die Partnerschaft zwischen NVIDIA und Microsoft blüht weiter auf: Kurz nach Gears 5 stehen drei weitere Xbox PC-Spiele zum Streamen auf allen Geräten zur Verfügung.

Priority-Mitglieder können mit bis zu 1080p und 60 Bildern pro Sekunde spielen und die Warteschlangen überspringen. Ultimate-Mitglieder spielen mit bis zu 4K und 120 fps auf PC und Mac. Grounded, DEATHLOOP und Pentiment führen die zwölf neuen Spiele an, die gestreamt werden können.

Das “Logitech G CLOUD” ist dazu das neueste Gaming-Handheld-Gerät, das GeForce NOW unterstützt und in Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Norwegen, Dänemark, Schweden und Finnland erhältlich ist. Das in Zusammenarbeit mit Tencent Games entwickelte G CLOUD ist ein Android-Gerät mit einem 7-Zoll-Touchscreen und einer Auflösung von 1080p im 16:9-Format. Die Bedienelemente sind vollständig anpassbar.

Mitglieder können Spiele der GeForce-NOW-Bibliothek mit Gamepad-Unterstützung sofort streamen, indem sie die Touch-Steuerung oder die integrierte, anpassbare Präzisions-Gaming-Steuerung des G CLOUD verwenden. Das leichte Design macht es zu einem Vergnügen, es während der Gaming-Action in der Hand zu halten. Und dank der Akkulaufzeit von über 12 Stunden kann der Spielspaß den ganzen Tag andauern.

Hier ist die vollständige Liste der Spiele, die für GFN-Mitglieder verfügbar sind:

Blooming Business: Casino

Planet of Lana

Warhammer 40,000: Boltgun

Above Snakes

Railway Empire 2

The Lord of the Rings: Gollum

Deathloop (Steam)

Grounded (Steam)

Lawn Mowing Simulator (Steam)

Pentiment (Steam)

The Ascent (Steam)

Patch Quest (Steam)