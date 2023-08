NVIDIA GeForce NOW: Erste Bethesda-Spiele werden bald hinzugefügt

Autor:, in / NVIDIA GeForce NOW

Die ersten Spiele des Publishers Bethesda Softworks werden bald auch über den Cloud-Gaming-Service NVIDIA GeForce NOW abrufbar sein.

Welche Spiele das genau sein werden, hat NVIDIA zwar in seinem Blogpost nicht verraten. Doch ein Bild zeigt zumindest den Shooter Wolfenstein: The New Order.

Um die Bethesda-Spiele abrufen zu können, wird eine Ultimate- oder Priority-Mitgliedschaft benötigt.

Die Aufnahme der Spiele ist das Resultat einer zehnjährigen Vereinbarung zwischen NVIDIA GeForce NOW und Microsoft, mit denen man sich verpflichtet, First-Party-Spiele von Konsole und PC bei Cloud-Diensten bereitzustellen.