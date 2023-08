Diablo IV: 4 kostenlose Stufensprünge für den Battle Pass

Autor:, in / Diablo IV

Der erste saisonale Battle Pass für den Dauerbrenner Diablo IV umfasst insgesamt 90 freispielbare Stufen.

Mit Prime Gaming können Spieler jetzt vier Stufen kostenlos freischalten, ohne dass sie dafür Erfahrung benötigen.

Folgt dazu einfach dem Link zur Prime Gaming-Seite und stellt sicher, dass ihr vorher eurer Blizzard-Konto verknüpft.

Habt ihr euch die Stufensprünge erfolgreich abgeholt, müsst ihr nur noch Diablo IV starten und im Menü den Battle Pass ansteuern. Dort sollten euch die Stufen bereits angerechnet worden sein, sodass ihr die Belohnungen nur noch abholen müsst.

Das Angebot endet am 7. September, ihr könnt euch die Gratis-Stufen auch noch für später aufheben, dürft sie also nicht vorher in Anspruch nehmen.