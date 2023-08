Xbox Game Pass: Battlefield 2042-Aufnahme war ein großer Moment

Für den Senior Producer Ryan McArthur und sein Team war der Start von Battlefield 2042 alles andere als ideal. Egal auf welcher Plattform das Spiel gespielt wurde, es gab unzählige Probleme mit der neuen Hoffnung am Battlefield-Himmel, die erst Schritt für Schritt in den folgenden Saisons wieder aufleben konnte.

Im November 2022 kündigte DICE an, dass Battlefield 2042 fortan im Xbox Game Pass spielbar sein wird. Für McArthur bedeutete dies den Wendepunkt des Mehrspieler-Shooters. Denn bevor sie das Spiel den Abonnenten vorlegten, wollte das Team Battlefield 2042 in einen viel stärkeren Zustand bringen, als noch zu seiner Veröffentlichung. Bis zur fünften Saison nahmen sich die Entwickler dafür Zeit, um ihr poliertes Werk schlussendlich im Xbox Game Pass zu präsentieren.

Ryan McArthur erinnert sich an den Moment zurück: „Ich glaube fest an Programme wie Game Pass, und für uns war es ein großer Moment – etwas, das wir uns im Kalender markiert haben.“ Für ihn war es eine Chance. Weiter führte er aus: „Eine Sache, über die wir intern viel gesprochen haben, war, dass, wenn es einen Moment gibt, in dem wir dieses Spiel für eine ganze Reihe neuer Spieler öffnen wollen, dann muss es gut sein. Es muss das Spiel sein, das wir uns bei der Veröffentlichung gewünscht haben, und das hat das Team wirklich wachgerüttelt, als wir auf dieses Datum zusteuerten.“

Über die folgenden Saisons weg wurde die Basis an Spielern immer größer, mehr und mehr Spieler fanden die Änderungen an dem neuesten Serienableger ansprechend und wagten sich auf das Schlachtfeld. Für ihn und sein Team ist Battlefield 2042 somit die Gelegenheit, alles auszuprobieren, was man im nächsten Teil der Spielreihe umsetzen könnte.

„Ich denke, das ist der Grund, warum jede Saison besser war als die letzte. Schaut euch nicht nur die Kernarbeit an, sondern auch die Waffen, die wir gemacht haben, die Tatsache, dass wir jede einzelne Karte, die wir in diesem Spiel bei der Veröffentlichung veröffentlicht haben (wobei die letzte am Ende von Saison 5 herauskommt) überarbeitet haben – das ist etwas, was wir noch nie zuvor gemacht haben“, sagte McArthur. „Es war zwar hart, aber es hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Wenn ich auf meine Karriere zurückblicke, ist es wahrscheinlich die Reise, auf die ich am meisten stolz bin.“

Gerade die Möglichkeit sich jetzt mit einer ansprechenden Basis an Spielern zu probieren und neue Dinge umzusetzen ist etwas, was ihm und seinem Team hilft. Auch wenn es zu Rückschlägen kommt, sammelt es sich, um den nächsten Schritt anders anzugehen. Für ihn ist das ein guter und fortlaufender Prozess in der Entwicklung.

„Menschen stolpern und machen Fehler“, sagte McArthur. „Ich denke, es ist gut für uns, die Chance zu bekommen, zurückzukommen und das zu tun, was wir unserer Meinung nach am besten können. Es hat Spaß gemacht zu sehen, wie die Spieler wieder eingestiegen sind und uns eine weitere Chance gegeben haben, und dass sie gesagt haben: ‚Ja, ihr seid da, wo ihr sein solltet.'“

Battlefield wurde somit 2021 das fünftstärkste verkaufte Spiel auf dem US-amerikanischen Markt, weshalb Electronic Arts ebenfalls über eine Adaption für den Mobile-Markt nachdachte, ganz im Sinne wie es Call of Duty: Mobile vormachte. Diese Idee stampfte der Publisher recht schnell wieder ein, um sich auf das zukünftige Battlefield stärker konzentrieren zu können. Die sechste Saison für Battlefield 2042 ist für das Jahresende 2023 geplant, um sich dann schließlich vollends auf das nächste Battlefield konzentrieren zu können.