EA SPORTS FC 24: Trailer-Premiere zur Matchday Experience startet jetzt

Autor:, in / EA SPORTS FC 24

Schaut euch jetzt die Trailer-Premiere zur Matchday Experience für das neue EA SPORTS FC 24 an.

Fußballfreunde erhalten um 17:00 Uhr in einem neuen Video frische Informationen zur Matchday Experience in EA SPORTS FC 24. Wie auch im Vorjahr wird der neuste Teil der Reihe die Spieler mit Atmosphäre und Dramatik rund um das Stadion in die richtige Stimmung versetzen.