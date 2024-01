NVIDIA GeForce NOW: Mehr als 20 neue Spiele im Januar

Autor:, in / NVIDIA GeForce NOW

GeForce NOW wünscht ein frohes neues Jahr! Beginnt es mit 21 neuen Spielen, die in der Cloud erscheinen. Mitglieder können sich auf das beliebte The Finals von Embark Studios freuen, sowie auf Titel, die im Januar an einem Tag erscheinen, darunter Enshrouded, Prince of Persia: The Lost Crown und mehr.

Kämpft um Ruhm auf der größten Bühne der Welt in The Finals, dem kostenlosen Multiplayer-First-Person-Shooter, der während der The Game Awards veröffentlicht wurde. The Finals verfügt über RTX ON für kinoreife Beleuchtung und Grafik für Ultimate- und Priority-Mitglieder.

The Finals führt die Liste der neuen Spiele an, die diese Woche in der Cloud unterstützt werden:

Dishonored, for Hungary, Czech Republic and Poland (Steam)

The Finals (Steam)

Redmatch 2 (Steam)

Scorn (Xbox, verfügbar für PC Game Pass)

Sniper Elite 5 (Xbox, verfügbar für PC Game Pass)

Und schaut euch an, wie der Rest des Januars aussieht:

War Hospital (Neuerscheinung auf Steam, 11. Jan.)

Prince of Persia: The Lost Crown (Neuerscheinung auf Ubisoft, 18. Jan.)

Turnip Boy Robs a Bank (Neuerscheinung auf Steam und Xbox, verfügbar für PC Game Pass, 18. Jan.)

Stargate: Timekeepers (Neuerscheinung auf Steam, 23. Jan.)

Enshrouded (Neuerscheinung auf Steam, 24. Jan.)

Bang-On Balls: Chronicles (Steam)

Firefighting Simulator – The Squad (Steam)

Jected – Rivals (Steam)

The Legend of Nayuta: Boundless Trails (Steam)

RAILGRADE (Steam)

Redmatch 2 (Steam)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun (Steam)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko’s Choice (Steam)

Solasta: Crown of the Magister (Steam)

Survivalist: Invisible Strain (Steam)

Witch It (Steam)

Wobbly Life (Steam)