Prime Gaming: 13 kostenlose Spiele im Juni

Prime Gaming bietet im Juni 13 kostenlose Titel an, das erste Spiel ist bereits am 1. Juni verfügbar. Diesen Monat können Spieler ihr Bühnentalent in Once Upon a Jester unter Beweis stellen und Autorennen in atemberaubenden Orten abhalten in Over Top.

Mitglieder können jeden Donnerstag neue kostenlose Spiele mit Prime abholen unter gaming.amazon.com.

1. Juni Sengoku 2 – Schlüpft in die Rolle eines Kriegers, beschworen von einer Schrein-Prinzessin, und kämpft euch durch verschiedene historische Zeitalter, um den Dark Monarch zu besiegen.

1. Juni Mutation Nation – Helft die Heimatstadt zu retten, indem ihr gegen ein Biologie-Genie antretet, das Menschen in Mutanten verwandelt.

8. Juni Soccer Brawl – Tretet, schlagt und kämpft gegen Roboter-Spieler, die verschiedene Länder in einem lustigen Fußballspiel repräsentieren.

8. Juni Over Top – Fahrt Rennen in atemberaubenden Landschaften, von urbanen Gebieten über bergige Regionen bis hin zu verschneiten Straßen, in einem verrückten Racing-Game.

15. Juni The Super Spy – Schlagt, kickt und benutzt Waffen, um Gegner zu besiegen und euch euren Weg durch ein großes Gebäude zu bahnen und Gefangene zu befreien.

15. Juni Top Hunter – In diesem Sidescroller-Action-Game springt, schießt, werft und leitet ihr Spezialattacken ein, um die Weltraum-Piraten zu besiegen.

15. Juni SteamWorld Dig 2 – Das Minen-Abenteuer ist von klassischen Metroidvania-Games inspiriert und lässt euch tief graben, Schätze sammeln und die Schrecken der Unterwelt freisetzen.

22. Juni Neverwinter Nights: Enhanced Edition – Kehrt in diesem Dungeons & Dragons-RPG-Bestseller in die Forgotten Realms zurück, mit über 100 Stunden an preisgekrönten Abenteuern und der Möglichkeit, eigene zu erschaffen.

22. Juni Autonauts – Baut, entwickelt und automatisiert eure eigene Kolonie, um ein immer weiter entwickeltes autonomes Paradies mit Landwirtschaft, Industrie und Erleuchtung zu erschaffen.

22. Juni Revita – In diesem schnellen Twin-Stick Roguelite-Platformer erntet und opfert ihr Seelen, um eure Macht zu steigern und euch in prozeduralen-Encounter-Räumen beeindruckenden Bossen zu stellen.

29. Juni Roguebook – Stellt euch der Herausforderung eines Roguelike-Deckbuilders, baut Teams aus zwei mächtigen Helden auf und entfesselt mächtige Kombos, um die Legenden des Roguebooks zu besiegen.

29. Juni Once Upon a Jester – Werdet die Stars eines berühmten Theater-Spektakels als Jester und sein bester Freund Sok. Bereist das Königreich, improvisiert Theateraufführungen und tretet auf Bühnen überall auf.

29. Juni Gems of Destiny: Homeless Dwarf [Legacy Games Code] – Taucht in eine spannende Geschichte über Axel den Zwerg ein und erlebt seine Reise, eine neue Stadt für sich und seine Freunde zu erschaffen.