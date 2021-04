Xboxdynasty: Neuer Partner, neue Game-Box, ein Gewinnspiel und mehr

Alles neu macht der Mai, obwohl noch April haben! Wie dem auch sei, wir von Xboxdynasty freuen uns euch mit Instant-Gaming einen neuen Partner vorstellen zu dürfen. Instant-Gaming hat sich darauf spezialisiert Game-Codes für diverse Plattformen zu einem günstigen Preis anzubieten.

Das aktuelle Xbox-Angebot von Instant-Gaming könnt ihr euch hier anschauen:

Zur Feier der neuen Partnerschaft zwischen Xboxdynasty und Instant-Gaming verlosen wir in einem neuen Gewinnspiel 3×3 Monate Xbox Game Pass Ultimate unter allen Mitgliedern, die bis zum 02.05.2021 um 23:59 Uhr einen Kommentar unter dieser Meldung verfassen. Die drei Gewinner werden dann am 03. Mai 2021 ausgelost.

Teilnahmeschluss ist der 02. Mai 2021 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Die Auslosung findet ein paar Tage nach Teilnahmeschluss statt. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert. Hinweis: Die Gewinner werden via Privatnachricht von @MuddaTui über ihren Gewinn informiert. Achtet darauf, dass ihr @MuddaTui hier auf Xboxdynasty zu eurer Freundesliste hinzufügt oder aber ihre Freundesanfrage entgegennehmt, damit sie euch mit einer privaten Nachricht kontaktieren kann.

Doch damit nicht genug, denn ab sofort bekommt ihr auf Xboxdynasty in der Game-Box alle wichtigen Informationen zu jedem einzelnen Spiel oder dem jeweiligen Produkt.

Wann immer ihr eine News aufruft, seht ihr in der rechten Sidebar in der Desktop-Ansicht oder weiter unten in der Mobile-Ansicht die neue Game-Box. Dort sind in der Regel alle bereits bekannten Informationen aufgelistet. Release-Termin, Plattformen, Herausgeber und Spezifikationen sind nur ein Teil der Informationsquelle, die ihr ab sofort mit jeder News auf einen Blick bekommt.

Hier ein Beispiel, wie die Game-Box bei Apex Legends zum Beispiel aussieht:

Unter den Spezifikationen findet ihr dann besondere Rubriken wie „Free-to-Play“ und mehr. Wenn ihr darauf klickt, dann werden euch alle Spiele auf Xboxdynasty mit dieser Spezifikation in einer Liste angezeigt. Gleiches gilt für die Plattformen, Hersteller, Entwickler und vieles mehr.

Hinweis: Derzeit sind wir noch dabei die Datenbank mit allen Informationen nach und nach zu füllen. Unser Ziel ist es, dass ihr in der Game-Box auf der rechten Seite ihr so viele Details wie möglich bekommt. Des Weiteren könnt ihr mit einem Klick auf das Cover zur Spielübersicht wechseln, um dort weitere News, Artikel, Screenshots und vieles mehr zum jeweiligen Spiel aufzurufen. Ebenso ist es möglich den Shop-Partner „Instant-Gaming“ direkt oder das Spiel im Microsoft Store aufzurufen, um es dann zu kaufen bzw. herunterzuladen.

Wir hoffen, dass euch diese Neuerung gefällt und sind gespannt auf euer Feedback.