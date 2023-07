Misanthropischer Darwinismus

Nachdem euch der Publisher Focus Entertainment vor zwei Jahren noch in der Third-Person-Perspektive auf Aliens-Jagd geschickt hatte, schicken euch die Franzosen mit Aliens: Dark Descent nun in Echtzeit-Strategie-Schlachten, die nervenaufreibende Action versprechen.

Alles beginnt – wie so oft – ganz ruhig und entspannt. Die stellvertretende Administratorin Maeko Hayes befindet sich an Bord der USS Otago, einem riesigen Transportschiff, das sich in der unmittelbaren Umlaufbahn des Mondes Lethe befindet. Während sich die gesamte Crew auf eine Testphase vorbereitet, setzt das Cargo-Schiff Betonville eine ganz spezielle Fracht auf der USS Otago ab, was verheerende Folgen haben soll.

Die scheinbar harmlosen Kapseln entpuppen sich nämlich als blutrünstige Xenomorph-Aliens, die von einem unbekannten Infiltrator freigesetzt werden. Als Hayes das grausame Gemetzel entdeckt, aktiviert sie schnellstmöglich das Cerberus-Protokoll, eine unumgängliche Notfallmaßnahme zur Zerstörung der Xenomorph-kontaminierten Cargo-Schiffe.

Als die albtraumhafte Situation komplett aus den Fugen gerät und jegliche Hoffnung auf Rettung aussichtslos erscheint, wird Hayes von einer bewaffneten Truppe Colonial Marines, die von Sergeant Jonas Harper befehligt werden, gerade noch so aus den säurehaltigen Fängen der unbarmherzigen Aliens befreit.

Doch es bleibt keine Zeit zum Durchatmen, denn die in Mitleidenschaft gezogene USS Otago rast aufgrund des ausgerufenen Protokolls ungebremst auf den Mond zu und bruchlandet auf diesem letzten Endes schwerbeschädigt. Sergeant Harper übernimmt fortan das Kommando und entsendet bewaffnete Colonial Marines aus, um geeignete Reparaturteile für das lädierte Transportschiff aufzuspüren. Dabei stoßen die Truppen auf Relikte eines geheimnisvollen Kults, der die Xenomorph augenscheinlich als übergeordnete Spezies verehrte – ein angespannter Nervenkitzel beginnt!