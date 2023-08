George und Nico sind zurück

Es war 1996, da ging ein Clown mit einem Knall in die Geschichte der Point-and-Click-Adventures ein. Baphomets Fluch aus der Feder von Revolution Software eroberte die Adventure-Herzen im Sturm. 27 Jahre später stellte uns Schöpfer Charles Cecil auf der Gamescom das 4K-Remaster Baphomets Fluch Reforged vor. Was euch darin erwartet, erfahrt ihr in unserer Vorschau.

Baphomets Fluch gehörte in den 90ern zu meinen ersten Adventure-Spielen. Vom eigenen Taschengeld die PC-Box erstanden, saß ich gefesselt vor dem Röhrenbildschirm, um zu verfolgen, wie George und Nico im magisch gezeichneten Paris einem Clown-Bomber hinterherjagten. Was als romantischer Krimi begann, entpuppte sich schnell als historische Verschwörung, die das Paar wider Willen von Schottland über Syrien bis Spanien um die halbe Welt schickte.

Entsprechend gespannt war ich, als Revolution Software uns auf der Gamescom zur Ankündigung eines noch unbekannten Projekts einlud – und Schöpfer Charles Cecil selbst die frohe Botschaft verkündete. Ja, nach Jahren des Wartens und Forderns der Community wird es endlich ein 4K-Remaster von Baphomets Fluch geben. Das mit dem Beititel „Reforged“ ausgestattete Werk kommt jedoch nicht nur mit optischen Änderungen daher, wie uns Cecil im Gespräch verriet.

„Wir haben eine wundervolle, treue Community, die Baphomets Fluch seit Jahrzehnten feiert. Und die möchte überwiegend eines: das bekannte Spiel in moderner Grafik. Daher werden wir die Fundamente des Spiels vollkommen unangetastet lassen. Für uns ist ein Remaster allerdings die perfekte Gelegenheit, um Ungereimtheiten zu beseitigen, die uns schon immer ein Dorn im Auge waren.“