Third-Person Survival-Horror

Mit “Daymare: 1994 Sandcastle” erwartet euch ein Third-Person Survival-Horror vom italienischen Entwicklerstudio Invader Studios, welches zugleich ein Prequel zu ihrem vorherigen Spiel “Daymare: 1998” darstellt.

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Dalila Reyes, einer ehemaligen Spionin der Regierung, die nun für die Einheit H.A.D.E.S. arbeitet und in eine mysteriöse Forschungseinrichtung in den USA eindringt.

Alessandro de Bianchi, Leiter von Invader Studios und Game Director meint, dass das zweite Kapitel der Daymare-Saga das gesamte Engagement des Studios zusammenbringt, um den Spielern ein fesselndes und furchterregendes Spielerlebnis zu bieten.

Auf einem Presse-Event vom Publisher Leonardo Interactive konnten wir uns bereits einen Eindruck vom Spiel machen und verraten euch, ob die Aussage des Game Directors zutrifft oder ob sie eher eine Verschönerung der Wahrheit darstellt.