Die Dekade des Wartens ins vorüber

Hack-and-Slay-Fans, das Warten ist vorüber! 10 Jahre nach dem Release von Diablo III kehrt ihr endlich nach Sanktuario zurück. Wie sich Diablo IV mit seinen Neuerungen wie der Shared World schlägt, verraten wir euch im Test.

Die Welt steht wieder einmal am Abgrund. Im ewigen Krieg zwischen Himmel und Hölle erhebt sich eine neue Bedrohung über Sanktuario. Lilith, die Mutter der Menschheit und Tochter des großen Übels Mephisto, schwingt sich hinauf, um Sanktuario zu unterjochen und die Menschen in den Krieg gegen die Engel zu führen.

Als einzelner, dem Tode geweihter Wanderer ahnt ihr noch nichts von dieser mächtigen Katastrophe. Als ihr jedoch in der verschneiten Wildnis von einem entstellten Wolf gerettet werdet und in ein mysteriöses Bergdorf gelangt, geratet auch ihr in das Machtspiel zwischen Himmel und Hölle. In der nahen Kapelle soll sich ein Dämon herumtreiben, der das Dorf terrorisiert. Stellt euch ihm und sichert euch so die Gunst der Dorfbewohner.

In diesem anfangs recht kleinen Rahmen beginnt Diablo IV – und wartet bereits kurz danach mit einem feinen Twist auf, der den Grundstein für eine spannende Reise durch die offene Welt Sanktuarios legt. Denn obwohl Diablo IV im Kern ein waschechtes Diablo ist, so hat Entwickler Blizzard doch einige Neuerungen im Gepäck.

Vorab: Solltet ihr bislang noch nicht mit einem Diablo in Berührung gekommen sein und den Einstieg wagen wollen, könnt ihr das ohne Vorwissen auf euch nehmen. Zwar begegnet ihr früheren Figuren und erfahrt Referenzen auf vorherige Teile. Diese verursachen bei Fans ein wohliges Gefühl, werden jedoch auch für Neulinge der Lore ausreichend erklärt.