Böse ist, wer Böses tut

Über 25 Jahre ist es nun her, dass Bullfrog Entertainment den Überraschungserfolg Dungeon Keeper für den PC veröffentlichten. Das Erfolgsrezept war so simpel wie genial, denn während es generell den Regeln der gängigen Echtzeitstrategiespiele folgte, war das Alleinstellungsmerkmal die Steuerung einer bösen Macht in einem stets abscheulichen, aber humoristischen Setting.

Mit einer dämonischen Hand über euren Untertanen schwebend, war der nächste Baubefehl oder die nächste Klatsche nie weit. Aus der isometrischen Perspektive konntet ihr schalten und walten, Monster heranziehen und alle vermeintlichen Helden das Leiden lehren.

Spulen wir in höllischer Geschwindigkeit 13 Jahre vor und schon befinden wir uns in der Zeit der Erstveröffentlichung eines der getreusten, verruchtesten Nachfolger von Dungeon Keeper, dem ganz einfach „Dungeons“ benannten Spiel aus dem Hause Kalypso.

Als dunkler Macht war es nun eure Hauptaufgabe, gutmütige Helden in eure dunklen Verließe zu ködern, um ihnen dort den letzten Tropfen ihrer Seelenergie zu rauben.

Es folgten Dungeons 2 im Jahre 2015, das erstmalig zusätzlich zum PC für Konsole erschien und Dungeons 3 dann vor sechs Jahren, ebenfalls für PC und Konsole. Mit Dungeons 4 haben die abartigen Abenteuer des Absoluten Bösen nun endlich die Current-Gen-Konsolen erreicht und wir haben uns durch Ketten, Flammen und schleimige Giftfallen hindurch getestet.