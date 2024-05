Autor:, in / Harold Halibut

Willkommen in der Kölner Puppenkiste

Mit Harold Halibut erschien kürzlich ein ganz besonderes Spiel. Die Kölner Entwickler Slow Bros. arbeiteten bereits seit 2012 an dem Indie-Adventure, das zwei Leidenschaften verbinden sollte, Spiele, die vor allen Dingen eine Geschichte erzählen und Stop-Motion.

Nachdem die Idee geboren war, wurden bald die ersten Miniatur-Sets gebaut. Alle Sets, alle Figuren, alles wurde praktisch hergestellt, um es dann gleich wieder abzuscannen und die Spielewelt rund um Harold und seine Freunde zu schaffen.

Ganze zwölf Jahre später ist das Ergebnis jetzt im Xbox Game Pass verfügbar. In dem faszinierenden Werk seid ihr auf einem Raumschiff unterwegs, das eine ganze Stadt beherbergt. 250 Jahre ist es her, dass ihr die dem Untergang geweihte Erde verlassen musstet und lange wart ihr unterwegs durchs Weltall, bevor ihr eine Crashlandung im neuen Heimathafen hinlegt, wenngleich tragischerweise unter Wasser.

Die ansässige Technologiefirma All Water Corporation hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Bereiche der Raumstation durch eine Art wasserbetriebene Röhrenpost für Menschen zugänglich zu machen und so könnt ihr in den verschiedenen Arealen wie den Agora-Arkaden oder dem Sozialsektor ein relativ normales Leben führen, wenngleich ohne natürlichen Boden unter den Füßen.

So gehen alle ihren alltäglichen Aufgaben nach, wie auch euer Held Harold, der sich um die Filteranlage kümmern und generell gerne für Hilfsaufgaben aller Arten herangezogen wird. Doch tagtäglich fragt sich der loyale Gehilfe, ob das alles sei. Glücklicherweise lautet die Antwort darauf Nein.