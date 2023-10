Autor:, in / Jusant

Meditatives Gipfelstürmen

Jusant, schon bei dem Titel stolpert man anfangs vielleicht erst einmal in der Aussprache. Klarer wird der Fall natürlich, sobald man weiß, dass die Pariser Entwickler von DON’T NOD hinter diesem Action-Puzzle-Climber stecken. Der Titel ist nicht etwa ein aus dem Englischen stammendes Wort für Saftameise. Jusant, mit viel nasaler Sorgfalt ausgesprochen, ist das französische Wort für „Ebbe“.

Eine sehr dauerhafte Ebbe scheint die Heimat eurer Hauptfigur heimgesucht zu haben, so startet ihr zu Beginn in einer staubigen, menschenleeren Wüste. Nur ein paar Fischernetze, versteinerte Krebse und verrostende Anker, halb vom Sand verhüllt, geben noch Hinweise auf das, was einmal war, bevor nur diese Leere und ein riesiger Felsen zurückblieben.

Diesen Felsen zu erklimmen ist euer Vorhaben. Der Grund dafür wird zu Beginn nicht erklärt, doch nach und nach wird klar, dass eure namenlose Hauptfigur offenbar eine besondere Verbindung zu dem Felsen und vielleicht auch der großen Ebbe hat, die die Landschaft hier so drastisch veränderte.

Starten wir auf die mystische Reise in schwindelerregende Höhen. Uns erwarten ausgewiefte Kletterpartien und eine mystische Vergangenheit.