Taktische Diebesbande

Die Persona-Reihe hat sich auf der PlayStation seit Jahrzehnten als JRPG-Highlight etabliert. Dank der Neuauflagen sowie des Xbox Game Passes kommen auch wir Xbox-Besitzer langsam in den Genuss der Faszination Persona. Mit Persona 5 Tactica erscheint nun erstmals ein Persona-Ableger für die Xbox. Wir durften das Spin-off auf der Gamescom anspielen.

Ein kurzer Gameplay-Einblick reicht, um zu erkennen, warum Persona 5 Tactica keine bloße Story-Erweiterung des gleichnamigen Hauptteils ist. Der Name ist hier nämlich Programm: Statt euch in statischen Kämpfen gegen eure Feinde antreten zu lassen, ist Persona 5 Tactica ein rundenbasierter Taktik-Shooter Marke X-COM oder Gears of War Tactics.

Ein weiterer Unterschied: der Look. Während euch die Phantomdiebe im Hauptspiel im Geiste eines modernen Anime empfangen, haben ihre Gegenparts in Persona 5 Tactica eher das Aussehen knuffiger Chibi-Figuren. Das soll zum einen eine visuelle Abgrenzung des Spin-offs ermöglichen, zum anderen die Emotionen der Figuren auf den Schlachtfeldern besser zur Geltung bringen.

Und das funktioniert, denn in Persona 5 Tactica seid ihr als Herr über ein virtuelles Schachbrett weiter von euren Figuren entfern als in den klassischen Rundenkämpfen. Die Deckung spielt dabei eine wichtige Rolle. Zu Beginn einer Runde dürft ihr eure Figuren in einem gewissen Radius frei bewegen, solltet jedoch bevorzugt eine der halbhohen oder hohen Deckungen in den Leveln ansteuern.

Denn verschanzt ihr euch dahinter, werden Angriffe eurer Gegner entweder geblockt (hohe Deckung) oder ihr seid resistenter dagegen (halbhohe Deckungen). Gleiches gilt natürlich für eure Widersacher, weshalb es für euch essenziell ist, euer Team möglichst taktisch klug über die weitläufigen Karten zu verteilen.