Geballte Action

Remnant II ist der Nachfolger des 2019 erschienenen Third-Person-Shooters “Remnant: From the Ashes“ und wurde erneut vom US-amerikanischen Entwicklerstudio “Gunfire Games“ entwickelt. Wie im Erstling befindet ihr euch in einer postapokalyptischen Welt, die von Monstern überrannt wurde.

Obwohl sich die beiden Spiele in ihren Grundzügen ähneln, baut das Sequel gekonnt auf den Stärken des ersten Teils auf und erweitert es mit vielen Anpassungsmöglichkeiten und interessanten Neuerungen.

Was euch in Remnant II erwartet und weshalb es trotz einiger Schwächen ein gelungenes und vor allem nervenaufreibendes Spiel ist, erfahrt ihr in unserem Test.