Eine ganz persönliche Reise

Es gibt Spiele, da ist die Entstehungsgeschichte fast so interessant wie das finale Produkt. Tales of Kenzera: ZAU ist ein solcher Titel.

Die Entwickler von Surgent Studios verstehen sich selbst als Unternehmen, das Storytelling in verschiedenen Medien schaffen will. Das kann Film und Fernsehen sein oder, wie in dieser glücklichen Fügung, in Form eines Roguelike-Metroidvanias, dessen Story sicher das Herz des Werkes darstellt.

Das Studio wurde vom Briten Abubakar Salim gegründet, der vor allem als Schauspieler bekannt ist und Titeln wie Diablo IV, Stray Gods oder Assassin’s Creed: Origins seine Stimme leihte.

Sein erstes Spiel ist eine sehr persönliche Angelegenheit. Es handelt von Zau, einem jungen Schamanen, der viel zu früh den Tod seines Vaters betrauern muss. Da er sich mit diesem Schicksal nicht abfinden möchte, versucht er den Gott des Todes davon zu überzeugen, seinen Vater zurück in die Welt der Lebenden zu holen.

Von den Mythen der Bantu-Kulturen angetrieben, muss er sich großen Herausforderungen stellen, die der Gott des Todes als Bedingungen nennt, um Zau seinen Wunsch zu erfüllen. Schöpfer Salim redet sehr offen darüber, dass er selbst seinen Vater erst vor fünf Jahren verlor und ihm dieses Spiel widmet.