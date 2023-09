Nicht nur Renn-, sondern Autosimulation

Auf der Xbox führt für Autofreunde kein Weg an Forza Motorsport und Horizon vorbei. Und doch gibt es alle Jahre einen Rennspieltitel, der das Zeug hat, euch aus dem Forza-Trott zu holen. Das könnte bald Test Drive Unlimited Solar Crown werden. Wir durften die Autosimulation auf der Gamescom anspielen und verraten euch, ob der Titel das Zeug zum Forza-Konkurrenten hat.

Der Ausdruck Auto- statt Rennsimulation ist beabsichtigt so gewählt. Denn die erfahrenen Entwickler von KT Racing setzen in Test Drive Unlimited Solar Crown einen starken Fokus auf Fahrvergnügen sowie Lifestyle. Euer Fahrzeug soll nicht einfach nur ein Vehikel sein, um euch von A nach B zu bringen, sondern zu einer Erweiterung eurer selbst werden.

Dazu gehört, dass ihr sämtliche Funktionen eines Autos bedienen könnt. Über das Digipad fahrt ihr die Seitenfenster herunter, öffnet das Verdeck, setzt den Blinker oder schaltet die Nebelscheinwerfer an. Alles soll sich so anfühlen, als säßet ihr wirklich in eurem Fahrzeug, um die Immersion in der Spielwelt zu stärken.

Denn die ist diesmal eine frei befahrbare und im Maßstab 1:1 nachgebildete Version von Hongkong Island. Dort hat sich das Unternehmen Radiant niedergelassen, welches mit Prunk, Luxus sowie dem Rennevent Solar Crown Fahrer aus der ganzen Welt anzieht. Natürlich seid ihr einer davon, doch auch die anderen Fahrer werdet ihr schnell zu Gesicht bekommen. Denn bei Test Drive Unlimited Solar Crown handelt es sich um ein waschechtes Massive Multiplayer Online-Spiel.