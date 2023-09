Autor:, in / The Crew Motorfest

Durchgestartet

Mit The Crew Motorfest erscheint dieser Tage ein Action-MMO-Rennspiel, das besonders zügig hochschalten muss, wenn es der Konkurrenz davonbrausen möchte. Gerade auf der heißgeliebten Microsoft-Konsole muss sich der Titel nämlich der vorbildhaft großartigen Forza-Reihe stellen.

Aber The Crew aus dem Hause Ubisoft hat ebenfalls Tradition. Ursprünglich startete die Serie im Jahr 2014 auf Xbox 360 und Xbox One durch. Schon damals war es ein Open-World-MMO-Racer, der sich über fast die gesamten Vereinigten Staaten erstreckte, auch wenn die Städte damals natürlich nicht so detailliert waren, wie dies heute möglich ist.

Aber schon damals begründete man einige Spielprinzipien, die man auch in diesem Jahr wiederfindet, darunter das Erspielen von Autoteilen in verschiedenen Leistungsklassen.

Aber das Rad der Zeit hat sich seit den Anfängen natürlich in Höchstgeschwindigkeit weitergedreht und mit The Crew Motorfest erschien nun der neueste Teil, der auf den Current-sowie Last-Gen-Konsolen spielbar ist.