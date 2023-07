Autor:, in / The Crew Motorfest

Auf dem Weg ins Reisebüro

Wir hatten die Chance in Berlin einen aktuellen Build von The Crew Motorfest anspielen zu dürfen und schickten Waaagh dafür hinter das Lenkrad, um zu schauen, was Ubisoft mit dem neuen Spiel alles auf die Beine gestellt hat. In einer dreistündigen Session erkundeten wir so die Urlaubsinsel O’AHU.

Mal so richtig schön entspannt Urlaub machen, sich gerade mal nicht um den Job kümmern müssen. Mit diesem Ziel chartert ihr den Flieger auf die Insel O’AHU, um auf eure Art den Wellenesstrip anzutreten. Allerdings ist euer Strandbesuch anders geplant, wie man sich denken könnte. Nicht auf einer Strandliege, welche ihr umständlich und typisch mit einem Handtuch belegt, sondern in einem 400 PS starken Beach-Buggy. Vollgas!