A Gummy’s Life: Partyspiel erscheint am 24. September

Das zuckerhaltige Multiplayer-Partyspiel A Gummy’s Life kommt am 24. September auf den Markt.

Das Indie-Studio EP Games freut sich bekannt zu geben, dass das Multiplayer-Partyspiel A Gummy’s Life am 24. September für PlayStation und Xbox erscheinen wird. Nach Steam und Nintendo Switch im Jahr 2018 kommt A Gummy’s Life nun auf die Konsolen und holt das Beste aus der Hardware heraus.

Xbox One X und PlayStation 4 Pro laufen mit 4K bei 60fps und die PlayStation 5 und Xbox Series X Hardware der nächsten Generation rühmt sich mit 4K-Visualisierung bei 120fps und dynamischer Auflösung!

In A Gummy’s Life, dem zuckersüßen, physikbasierten Battle Royale-Bonanza, in dem der Tod durch Schokolade und Süßigkeiten eine sehr reale Möglichkeit ist, gibt es keine Zeit für eine Pause!

„Wir können es kaum erwarten, A Gummy’s Life in weniger als einem Monat neuen Spielern zugänglich zu machen“, sagt Daniel Barba, CEO von EP Games. „Gegen unbekannte Gegner online zu kämpfen oder sich mit Familie und Freunden im lokalen Spiel zu messen, bringt einen solchen Zuckerrausch mit sich – das Einzige, was süßer als Gummis ist, ist, seine Liebsten bei A Gummy’s Life zu schlagen!“

Wählt aus einer großen Auswahl an Gummibärchen, Colaflaschen und Spiegeleiern, die alle unterschiedliche Eigenschaften und Kosmetika haben, und kämpft in verrückten Schlachten im Online- und lokalen Multiplayer-Modus.

Der Gewinner bekommt alles, mit einer Vielzahl von Spielmodi und Mechanismen, in denen ihr euren Wert beweisen müsst: Hot Potato, King of the Hill, Team Deathmatch und der unendlich spaßige Free-For-All-Modus ist dabei.

In diesem leicht zu spielenden, aber schwer zu meisternden Partyspiel könnt ihr euch entweder per Knopfdruck den Weg zum Sieg bahnen oder mit einem strategischen Schlag einen bleibenden Geschmack im Mund des Gegners hinterlassen. Fordert bis zu 8 Spieler online heraus oder spielt lokal mit euren Freunden. Nur einer kann der Champion werden, aber Rache schmeckt immer süß!