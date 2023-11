Absurd Ventures: Details zu zwei neuen IP-Universen

Absurd Ventures, das von Dan Houser gegründete Unterhaltungsunternehmen, kündigte die Schaffung von zwei originellen Storytelling-Universen an: AMERICAN CAPER und A BETTER PARADISE.

Geschichten und Charaktere aus diesen Universen werden zunächst als Graphic Novel bzw. als Audio-Fiction-Serie erscheinen. Beide Projekte befinden sich derzeit in Produktion und sollen im Jahr 2024 erscheinen. Absurd Ventures entwickelt darüber hinaus weitere Geschichten aus diesen Universen für eine breite Palette von Formaten und Plattformen.

„Wir freuen uns, diese beiden Universen, ihre Charaktere und ihre Geschichte vorzustellen“, sagte Houser, der Creative Director und Lead Writer der Videospielserien GRAND THEFT AUTO, RED DEAD REDEMPTION und BULLY war. „Sie repräsentieren unsere Herangehensweise an das Geschichtenerzählen und die Medien. Diese ersten Veröffentlichungen werden es uns ermöglichen, diese Universen einzuführen, während wir gleichzeitig an weiteren Iterationen und Erweiterungen arbeiten. Dies ist erst der Anfang.“

Im Mittelpunkt von AMERICAN CAPER stehen zwei normale, schwer geschädigte amerikanische Familien in einer Welt voller korrupter Unternehmen, unfähiger Politik und stümperhafter Kriminalität. AMERICAN CAPER wird zunächst als Graphic Novel erscheinen, die von dem bekannten Comiczeichner Simon Bisley illustriert wird.

A BETTER PARADISE ist ein existenzieller Suspense-Thriller, der in der nahen Zukunft spielt. Eine 12-teilige Hörspielserie, die auf dem Universum von A BETTER PARADISE basiert, ist derzeit in Produktion. Absurd Ventures arbeitet mit dem preisgekrönten Audiounternehmen QCODE Media zusammen, um die Hörspielserie zu ko-produzieren.

Absurd Ventures arbeitet an einer Vielzahl von Projekten, darunter Animationen, Videospiele, Graphic Novels, Audio Fiction und mehr. Absurd Ventures wird in den kommenden Monaten weitere Informationen über AMERICAN CAPER und A BETTER PARADISE auf seinen Social-Media-Seiten und seiner Website veröffentlichen, auf der sich Nutzer registrieren können, um exklusive AV-Inhalte und Updates zu erhalten.