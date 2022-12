Adventskalender: Häufige Fragen und Hinweise zur täglichen Auslosung

Autor:, in / Adventskalender

Der XboxDynasty Adventskalender 2022 startet am 1. Dezember und täglich öffnet sich eine Tür mit großartigen Preisen. Da in der Vergangenheit immer wieder einige Fragen aufgetaucht sind, möchten wir diese direkt im Vorfeld beantworten.

Wo kann ich die Türchen und Gewinner sehen?

Klickt einfach in der Navigation auf „Adventskalender“ oder hier und scrollt ein wenig herunter.

Wo werden die Gewinner bekannt gegeben?

Alle Gewinner werden mit einem Update in der ursprünglichen Tür-Meldung bekannt gegeben. Die Gewinner des jeweiligen Türchens könnt ihr abrufen, indem ihr in der Navigation auf „Adventskalender“ oder hier klickt. Jede Tür, die einen Gewinner-Update erhalten hat, wird mit „Gewinner ausgelost“ in der Überschrift gekennzeichnet.

Wenn ich gewonnen habe, wie und wo werde ich benachrichtigt?

Alle Gewinner werden über eine XboxDynasty Privatnachricht über ihren Gewinn informiert. Bitte beachtet die genauen Details, die in der Privatnachricht stehen, um den Gewinn einzulösen.

Wenn ich gewonnen habe, kann ich dann noch einmal gewinnen?

Ja! Solange die Anforderungen erfüllt wurden, entscheidet täglich das Los.

Wann werden die Preise verschickt?

Digitale Gewinne versuchen wir schnellstmöglich den Gewinnern zu übermitteln. Die physischen Preise werden wöchentlich verschickt. Die Preise vom 20. bis 24. Dezember werden frühestens ab dem 29.12.2021 in die Post gegeben.

Was muss ich überhaupt machen, um zu gewinnen?

Täglich mit fünf Kommentaren zu fünf unterschiedlichen News eure Meinung zum Thema sagen. That’s it!

Falls ihr weitere Fragen habt, dann postet diese gerne in die Kommentare. Wir werden diese sammeln und gegebenenfalls diese Meldung mit einem Update versehen, falls Fragen häufiger vorkommen.

Wir hoffen aber, dass auch der XboxDynasty Adventskalender 2022 wieder so einfach und verständlich wie möglich von uns gestaltet wurde. Falls nicht, lasst uns wissen, was zu kompliziert erscheint und wir werden es im nächsten Jahr ausbessern.