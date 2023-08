Alaskan Road Truckers: Trailer zum PC-Release im Oktober

Autor:, in / Alaskan Road Truckers

Green Man Gaming Publishing, Movie Games und Road Studio laden ein, sich hinter das Steuer zu setzen und die wilde Straße im Release-Trailer zu erkunden. Alaskan Road Truckers, das ultimative Trucker-Erlebnis, wird am 18. Oktober 2023 zunächst für PC über Steam veröffentlicht und später auch für Konsolen erscheinen.

Alaskan Road Truckers ist mehr als nur ein Simulator. Ihr seid nicht nur ein Truck, ihr spielt einen Trucker, der sich auf das Leben innerhalb und außerhalb seines Fahrzeugs konzentriert. Liefert Fracht aus, baut ein erfolgreiches Unternehmen auf und steigt aus dem Truck aus, um Alaska zu erkunden, während ihr euer Fahrzeug wartet und euch um eure eigene Gesundheit und Bedürfnisse kümmert. Während ihr euch durch die tückischen Bedingungen auf der Straße bewegt, solltet ihr daran denken, dass das Wohlbefinden eurer Spielfigur genauso wichtig ist wie die Ladung, die ihr transportiert.

Alaskan Road Truckers wird für alle Gamescom-Besucher am Stand von Green Man Gaming Publishing in der Consumer Hall 06.1, Stand-Nr. C-043 spielbar sein. C-043. Schaut also vorbei und seht, ob ihr das Zeug dazu habt, die wilden Straßen Alaskas zu bezwingen.