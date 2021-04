Apex Legends Mobile: Regionale Closed Beta geht bald an den Start

Respawn Entertainment hat einen kostenlosen mobilen Ableger zu Apex Legends angekündigt.

Apex Legends Mobile wurde speziell für Touchscreens mit einer optimierten Steuerung und durchdachten Optimierungen entwickelt, damit die Battle Royale-Kämpfe auch auf dem Mobilgerät funktionieren.

Der Entwickler will bereits in diesem Monat in eine regionale Closed Beta veranstalten. Da man anfangs noch alle klein und übersichtlich halten möchte, werden nur einige tausend Spieler in Indien und den Philippinen zugelassen.

Im Verlauf des Jahres folgen aber weitere Regionen und schließlich die ganze Welt.

Die Beta findet zunächst auf Android-Geräten statt. Eine Unterstützung für iOS-Geräte wird aber im Verlaufe der Beta implementiert.

Aus der FAQ geht zudem hervor, dass es kein Cross-Play von Apex Legends Mobile mit der Version für Konsole und PC geben wird.