Assetto Corsa Competizione: Zusammenarbeit mit Automobili Lamborghini

Automobili Lamborghini und Assetto Corsa Competizione arbeiten wieder in der fünften Saison des Rennspiels zusammen.

Der Publisher 505 Games und der Entwickler KUNOS Simulazioni bestätigen ihre Zusammenarbeit mit Automobili Lamborghini für die Saison 2024 von „The Real Race“, der ersten Esports-Initiative von Automobili Lamborghini.

Nachdem der Wettbewerb „The Real Race – Super Trofeo“ in vier Saisons die Leidenschaft der Sim-Racer entfacht hat, kehrt er 2024 mit einer weiteren Meisterschaft zurück, die ein größeres, besseres und fesselnderes Rennerlebnis als je zuvor bieten soll.

Die besten virtuellen Rennfahrer aus der ganzen Welt haben die Chance, der nächste „Automobili Lamborghini Esports Fahrer“ zu werden, indem sie ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen, aber auch die Kluft zwischen virtuellem Rennsport und realen Streckenerfahrungen durch verschiedene Online-Qualifikationen und physische Events überbrücken.

Mit dem Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 und aufregenden neuen Rennstrecken in Assetto Corsa Competizione verspricht diese Saison einen Wettbewerb auf höchstem Niveau auf drei Kontinenten, bei dem die Elite in einem Hybridformat aus Vor-Ort- und Online-Rennen antritt.

Die Fahrer in der EU-Region nehmen an einer vier Runden umfassenden Online-Serie teil, die mit einem Hot-Stint-Wettbewerb beginnt, der in eine eigenständige Rennqualifikation mündet.

In ähnlicher Weise werden die Teilnehmer in den Regionen NALA und APAC über eine Hot-Stint-Qualifikation zu einem regionalen Finale antreten, bei dem die besten 24 Fahrer ermittelt werden.

Die besten Fahrer werden in das Finale in Jerez de la Frontera während der Automobili Lamborghini World Finals einziehen, wo der beste Fahrer nicht nur dem Automobili Lamborghini Esports Team beitritt und am Young Driver Program für die Saison 2025 teilnimmt, sondern auch ein echtes Automobili Lamborghini Rennerlebnis im Fahrerlager erleben wird.

Anmeldung: https://esports.lamborghini/register/

Informationen und Zeitplan: https://esports.lamborghini/super-trofeo-esports/