Eternal Threads: Spieler ändern die Zeitlinie und retten Leben

Nach endlosem Tüfteln an der Zeitlinie veröffentlichten Secret Mode und Cosmonaut Studios das nicht lineare, erzählerische Puzzle-Abenteuer Eternal Threads für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch.

Eternal Threads ist ein nicht-lineares, erzählerisches Einzelspieler-Puzzle-Abenteuer in der Ego-Perspektive mit einer Sandbox-Story, die in beliebiger Reihenfolge durchgespielt werden kann.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Operator 43, einem kürzlich ausgebildeten zeitreisenden Agenten, der für das Second Chance Project arbeitet. Mit dem Auftrag, Korruption in der Vergangenheit zu beheben und den Zeitstrom wiederherzustellen, werden die Spieler im Mai 2015 nach Nordengland geschickt, wo sechs Menschen bei einem Hausbrand ums Leben kamen. Indem sie die Entscheidungen der Hausbewohner in der Woche vor dem Brand ändern, versuchen die Spieler, alle sechs Menschen aus dem tödlichen Feuer zu retten.

Da man das Feuer aufgrund der Auswirkungen auf die Zeitachse nicht aufhalten kann, muss man stattdessen die Ereignisse der Vorwoche durchsuchen und nach Entscheidungen der Hausbewohner suchen. Diese Entscheidungen können geändert werden, und Spieler müssen eine Reihe von Entscheidungen finden, die dazu führen, dass alle sechs Hausbewohner das Feuer überleben.

Die wichtigen Ereignisse der gesamten Woche können beliebig oft und in beliebiger Reihenfolge angesehen und verändert werden. Manche Entscheidungen haben nur geringfügige Auswirkungen auf die Zeitlinie, indem sie Objekte im Haus verschieben oder tiefere Geschichten und Geheimnisse enthüllen. Größere Änderungen hingegen schreiben die Zeitlinie neu, indem bestehende Ereignisse verändert, neue Ereignisse hinzugefügt und sogar ganze Ereignisse komplett ersetzt werden.

Jeder der Hausbewohner kann auf verschiedene Arten vor dem Feuer gerettet werden, wobei einige Ergebnisse große Auswirkungen auf ihr zukünftiges Leben haben. Werdet ihr nur nach den schnellsten und einfachsten Lösungen suchen, oder könnt ihr die bestmöglichen Ergebnisse und Zukünfte für alle finden?