Assetto Corsa Competizione: Neue Super Trofeo Esports Competition startet

Publisher 505 Games, Lamborghini und Entwicklungsstudio KUNOS Simulazioni geben bekannt, dass die vierte The Real Race – Super Trofeo Esports Saison in Assetto Corsa Competizione, dem offiziellen GT World Challenge Rennspiel, begonnen hat.

Fahrer auf der ganzen Welt treten an, um Botschafter der Lamborghini-Esports-Marke in Europa, Nord- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) zu werden und den Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 zu fahren.

Fahrer aus der EU-Region sind eingeladen, an einer vier Runden umfassenden Online-Rennserie teilzunehmen, der ein Hotstint-Wettbewerb vorausgeht.

In den Regionen NALA und APAC gibt es jeweils eine Hotstint-Qualifikation, gefolgt von einem regionalen Finale, an dem die besten 24 Fahrer aus jeder Region teilnehmen.

Neu in dieser Saison ist die Möglichkeit für aufstrebende Esport-Talente, ihr Können live vor Ort an einer Reihe von weltberühmten Rennstrecken in ganz Europa zu präsentieren. Neben dem Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS-Rennfahrerlager, wird die Fanatec Arena für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, um sich an Assetto Corsa Competizione zu beweisen.

Die Schnellsten jeder Veranstaltung erhalten eine Wildcard für das The Real Race – Super Trofeo Esports Grand Final.

Die nächsten Standorte sind:

Rennstrecke von Spa-Francorchamps – 02. Juli

Nürburgring – 29. Juli

Die Ereignisse in Europa enden am Sonntag, den 30. Juli, wenn 24 Qualifikant aus digitalen und Vor-Ort-Veranstaltungen in einem Wettbewerb auf der berühmten Nürburgring-Grand-Prix-Strecke gegeneinander antreten, um Werksfahrer:in im neuen Automobili Lamborghini Esports Team zu werden.

Das Finale in Nord- und Südamerika findet virtuell am Samstag, den 02. September, statt und das Finale in der Region Asien-Pazifik am Mittwoch, den 06. September. Die Sieger jeder Region werden in die Lamborghini-Familie aufgenommen und vertreten die Marke in den Meisterschaften ihrer jeweiligen Region.

Alle Events von The Real Race – Super Trofeo Esports werden live und exklusiv auf den offiziellen Lamborghini Squadra Corse YouTube und Social Media Kanälen übertragen.