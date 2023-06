WWE 2K23: Race to NXT Pack mit neuen Stars erhältlich

2K gab bekannt, dass das Race to NXT Pack als dritter DLC für WWE 2K23 ab sofort verfügbar ist. An der Spitze des Race to NXT Pack steht der WWE Hall of Famer Harley Race. Der allererste United States Champion und ehemalige King of the Ring, der weithin als einer der zähsten Kontrahenten gilt, die jemals in den Ring gestiegen sind, gibt sein Debüt in der WWE 2K-Reihe.

Race wird begleitet von vier aufstrebenden NXT Superstars, die ebenfalls zum ersten Mal dabei sind: Tony D’Angelo, der knallharte Anführer der „Family“, das „Diamond Mine“-Kraftpaket Ivy Nile, der schläfrige Fan-Liebling Wendy Choo sowie Trick Williams, die ungestüme rechte Hand von NXT Champion Carmelo Hayes.

Die neuen Superstars bringen mehr als 50 neue Moves und Taunts ins Spiel, die in der Creation Suite für eigene Superstars verwendet werden können. Jeder spielbare Superstar bekommt auch eine eigene ‚Meine FRAKTION‘-Karte. Der DLC ist separat oder als Teil des Season Pass, der Deluxe Edition und Icon Edition von WWE 2K23 erhältlich.

Außerdem findet diesen Monat im Spielmodus Meine FRAKTION von WWE 2K23 ein Event statt, bei dem „The Island“ gegen „The Dungeon“ antritt. Bis 21. Juni werden Spieler in einer Reihe einzigartiger Kämpfe dazu herausgefordert, in die Stiefel mehrerer Mitglieder der legendären Wrestling-Familie Anoaʻi zu schlüpfen und gegen die Mitglieder der berühmten „Hart Family“ anzutreten. Alle, die dieses Event bestehen, erwartet als ultimativer Preis eine Amethyst-Solo Sikoa-Karte.

Überdies öffnet am 16. Juni der Amethyst-Token-Markt, gefolgt von einem WWE SuperCard-Live-Event am 17. Juni, bei dem es eine Amethyst-Ricochet-Karte gibt. Dazu kommen am 23. Juni die „Cash-In Collective“-Kartenkollektion zum Thema „Money In The Bank“ und ein Live-Event, bei dem eine Amethyst-Eddie Guerrero-Karte winkt. Es gibt also jede Menge neuer mächtiger Karten für die Fraktionen der Spieler. Zudem wird die Faction Wars-Bestenliste bis 23. Juni verlängert, um noch mehr Herausforderungen zu bieten.

In den kommenden Monaten werden zwei weitere DLC-Packs veröffentlicht, darunter das Revel with Wyatt Pack (19. Juli) und das Bad News U Pack (16. August). Die WWE 2K23 Standard und Icon Editionen sind bis zum 3. Juli für Xbox um 33 % reduziert, die Deluxe Edition gibt es für Xbox über „Deals with Gold“ vom 27. Juni bis 3. Juli 33 % günstiger.