WWE 2K23: Schlechte Neuigkeiten im letzten DLC-Paket

2K gibt bekannt, dass das Bad News U Pack als fünfter und letzter DLC für WWE 2K23 ab sofort verfügbar ist.

An der Spitze des Packs steht der fünffache Intercontinental Champion, ehemalige King of the Ring und aktuelle Raw-Kommentartor Wade Barrett, begleitet vom dreifachen WWE Divas Champion und Gewinnerin der 2007 Diva Search Eve Torres, die ihren ersten Auftritt in WWE 2K seit über einem Jahrzehnt hat.

Ebenfalls dabei im Bad News U Pack mit ihrem Debüt in der WWE 2K-Serie sind die NXT-Spitzenstars Andre Chase, Nathan Frazer und Damon Kemp. Die neuen Superstars bringen 46 neue Moves und Taunts ins Spiel, die in der Creation Suite für eigene Superstars verwendet werden können.

Jeder spielbare Superstar bekommt auch eine eigene ‚Meine FRAKTION‘-Karte. Der DLC ist separat oder als Teil des Season Pass, der Deluxe Edition und Icon Edition von WWE 2K23 erhältlich.