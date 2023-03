WWE 2K23: Wrestlingspiel mit WarGames und mehr ab sofort erhältlich

2K gab heute bekannt, dass die Icon Edition und die Deluxe Edition von WWE 2K23, dem neuesten Teil der von Visual Concepts entwickelten WWE-Videospielserie, ab sofort weltweit für PlayStation 5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC über Steam erhältlich sind.

„Mit jeder neuen Version der WWE 2K-Franchise ist unser Team bestrebt, Features hinzuzufügen und zu verbessern, die die Spieler*innen lieben werden“, so Greg Thomas, Präsident von Visual Concepts. „Wir sind sehr stolz auf die Arbeit, die wir an WWE 2K23 und dem ‚You Can’t Beat Me‘-Showcase, den WarGames, den Verbesserungen der bestehenden Modi und dem allgemeinen Look and Feel des Spiels geleistet haben. Es ist wirklich ‚Even Stronger‘.“