Skull and Bones: Trailer zur geschlossenen PC-Beta

Autor:, in / Skull and Bones

Ubisoft hat einen neuen Skull and Bones Trailer veröffentlicht, um die geschlossene PC-Beta anzupreisen.

Vom 25. bis 28. August 2023 läuft die Skull and Bones PC-Beta. Wer möchte, kann sich hier registrieren, um in See zu stechen.

Den Trailer gibt es direkt hier zu sehen: