Assetto Corsa Competizione: Trailer zu beiden neuen DLCs

505 Games und Entwickler KUNOS Simulazioni veröffentlichen die beiden DLC Challenger Pack und American Track Pack in Assetto Corsa Competizione für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Beide DLCs sind ab sofort erhältlich.

Im Challenger Pack enthalten sind der BMW M2 CS, der Ferrari 488 Challenge 2021, der Porsche Cup 911 922 GT3 Cup, der Lamborghini Huracán Supertrofeo 2021 und der Audi R8 GT3 EVO III.

Für neue Strecken sorgt das American Track Pack, welches weltweit bekannte Strecken aus den USA hinzufügt. Mit dabei sind die NASCAR-Strecken Watkins Glen und Indianapolis sowie die Heimat des Formel-1-Grand-Prix der USA, der Circuit of the Americas (COTA) in Austin.