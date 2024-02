Avatar: The Last Airbender: Kompetitives Multiplayer-Spiel angekündigt

Fans von Avatar: The Last Airbender dürfen sich Anfang 2025 auf ein neues kompetitives Multiplayer-Spiel gefasst machen.

In Kürze feiert die Live-Action-Adaption der beliebten Serie Avatar: The Last Airbender bei Netflix Premiere. Nachschub gibt es in anderer Form, aber auch von Maximum Games.

In Zusammenarbeit mit Paramount Consumer Products entwickelt das Unternehmen derzeit ein neues kompetitives Multiplayer-Kampfspiel.

Der Beginn der Early-Access-Phase ist für 2025 vorgesehen. Für welche Plattformen das Spiel erscheint, wurde bisher nicht mitgeteilt.

Die Ankündigung beginnt um 12:38 Uhr im folgenden Video: