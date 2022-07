Avenging Spirit: Klassiker aus den Neunzigern erscheint für Xbox

Am 29. Juli 2022 wird Jalecos gefeierter 2-Spieler-Plattform-Arcade-Titel Avenging Spirit erscheinen, der in den 90er Jahren die Aufmerksamkeit der Spieler auf sich zog. Jetzt können Konsolenspieler in eine herausfordernde und knallharte Welt eintauchen, die den Test der Zeit bestanden hat. Das Spiel erscheint für PlayStation 4, PlayStation 5, Microsoft Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch zu einem Preis von 5,99 Euro.

Ursprünglich wurde Avenging Spirit 1991 als Spielhallen-Titel vorgestellt und handelt von einem Mann, der auf tragische Weise von einem Verbrechersyndikat getötet wurde, während er mit seiner Freundin unterwegs war, die von diesen Agenten des Bösen entführt wurde.

In der Gestalt eines Geistes schließt er sich mit dem Vater seiner Freundin, einem Forscher für paranormale Phänomene, zusammen, um seine Tochter Gennifer zu retten, doch seine Rache steht ganz oben auf der Tagesordnung. Ironischerweise erforscht das Verbrechersyndikat die Geisterenergie und will den Vater des entführten Mädchens, den Experten auf diesem Gebiet, zur Zusammenarbeit zwingen, damit er ihnen die Informationen liefert, die sie unbedingt haben wollen!