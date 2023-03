Beneath: First-Person-Action-Horror-Abenteuer angekündigt

Das preisgekrönte unabhängige Studio Camel 101 freut sich, Beneath anzukündigen, ein herzzerreißendes First-Person-Action-Horror-Abenteuer, das in den geheimnisvollen Tiefen des Ozeans spielt.

Der Spieler schlüpft in die Rolle des erfahrenen Tiefseetauchers Noah Quinn, der einer tückischen Unterwasserwelt entkommen muss, die von unvorstellbaren Schrecken erfüllt ist.

Bewaffnet mit Waffen und Verstand weiß Noah Quinn, dass er sich dem Grauen stellen muss, wenn er überhaupt eine Chance zur Flucht haben will.

Aber manche Schrecken sind jenseits von Kugeln, und Quinns geistiger Zustand steht kurz vor dem Zusammenbruch. Er muss verhindern, dass er dem Wahnsinn verfällt, wenn er jemals wieder an die Oberfläche kommen will.

„Von dem Moment an, in dem Sie Beneath spielen, werden Sie in eine Welt des Terrors und der Spannung entführt. Das Spiel ist vollgepackt mit herzzerreißender Action, intensiven Kampfsequenzen und gruseligen Schreckmomenten, die dich in Atem halten werden.“ – Ricardo Cesteiro, Kamel 101