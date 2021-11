Bramble: The Mountain King: Gameplay-Trailer zum nordisch inspirierten Horrorspiel

Entwickler Dimfrost Studio hat den ersten Gameplay-Trailer für sein kommendes, nordisch inspiriertes Horrorspiel Bramble: The Mountain King veröffentlicht.

Nach der Enthüllung auf der E3 sind die Entwickler nun bereit, einen weiteren Blick auf das Gameplay von Bramble zu werfen und zu zeigen, wie es in die üppige Spielwelt passt.

In Bramble: The Mountain King schlüpfen Spieler in die Rolle eines kleinen Jungen, der sich zusammen mit seiner großen Schwester in einem magischen Wald verirrt. Auf ihrer Reise treffen sie auf Gnome, Trolle und andere Kreaturen, die von der nordischen Folklore inspiriert sind, und interagieren mit ihnen.

Der neue Gameplay-Trailer zeigt einen neuen Einblick in die Welt von Bramble sowie einige der kuriosen Bewohner des magischen Waldes und wie die Spieler auf ihrer Reise mit ihnen interagieren werden.

Der Trailer zeigt auch einige der Kampf- und Stealth-Mechaniken des Spiels sowie Umgebungsrätsel, wie z. B. das Navigieren einer Gruppe kleiner Gnome über einen gefährlichen Pfad.

Über Bramble: The Mountain King

Bramble: The Mountain King ist ein Abenteuer-/Horrorspiel, das sich auf atmosphärische Umgebungen, hochwertige Grafiken, filmische Momente und ein lockeres Gameplay konzentriert. Im Laufe des Spiels begebt ihr euch auf eine Reise durch die dunkle Welt von Bramble, wo ihr auf „David gegen Goliath“-Bosse trefft und die nordische Natur erkundet und durchquert. Trefft interessante Kreaturen und erlebt eine einzigartige Welt voller nordischer Fabeln und Märchen.

Features

Durchquert das tückische Land Bramble auf einer emotionalen Reise, um eure Schwester zu finden, während ihr das Geheimnis eines dunklen Fluchs aufdeckt.

Storybasiertes Gameplay mit atemberaubenden cineastischen Momenten und „David und Goliath“-Bosskämpfen.

Begegnet mythischen Kreaturen wie Nacken, Skogsra, Trollen und Gnomen.

Erforscht Landschaften und Umgebungen, die von der nordischen Natur inspiriert sind.