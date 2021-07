Button City: Charmantes Arcade-Spiel erscheint im August

Begebt euch auf eine erzählerische Reise und verfolgt Fennels Weg vom schüchternen Fuchs zum Spielhallengenie, während das Fluff Squad daran arbeitet, die Lichter in Button Citys einziger Spielhalle am Leuchten zu halten. Tretet in Gobabots an, einem 4v4-Actionspiel, bei dem das beste Team mit einem spektakulären Preis belohnt wird. Genießt eure Zeit in der Stadt mit Arcade-Minispielen, darunter Rhythmus- und Rennspiele. Löst Rätsel für Einwohner, schließt dauerhafte Freundschaften und sammelt nebenbei niedliche neue Outfits.

Button City bietet eine lebendige Low-Poly-Ästhetik, schrullige Charaktere und eine skurrile Atmosphäre, die ihr neben Rätseln und Quests genießen könnt, und die die zeitlosen Erfahrungen des Erwachsenwerdens und des Kampfes für das, was wichtig ist, ansprechen.

„In Button City versuchst du vielleicht, den Tag zu retten, aber die Bindungen der Charaktere sind der eigentliche Star der Show“, sagt Ryan Woodward, Lead Programmer, Subliminal Gaming. „Wir freuen uns darauf, Besucher in Button City willkommen zu heißen und ihnen die farbenfrohen Bewohner vorzustellen, wenn Button City diesen August für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und Steam erscheint.“

Button City wird am 10. August 2021 für Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch und Steam veröffentlicht. Die Versionen für Xbox One und PlayStation 4 werden zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.

Wer das fuchsige Abenteuer ausprobieren möchte, kann sich die kostenlose Demo herunterladen.