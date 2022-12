Crossout: Weihnachtliche Luftschlachten im Auf geht’s!-Update

Baut euer eigenes, einzigartiges gepanzertes Flugzeug in Crossout, nehmt an Luftkämpfen mit anderen Spielern teil und sammelt alle festlichen Belohnungen!

Gaijin Entertainment freut sich, das „Auf geht’s!“-Update für Crossout, das beliebte postapokalyptische MMO, vorzustellen.

Mit diesem Update wird passend zur Weihnachtszeit ein neuer Spielmodus eingeführt, der es den Spielern ermöglicht, ihr eigenes einzigartiges gepanzertes Flugzeug zu bauen und sich mit anderen Spielern spannende Luftschlachten zu liefern.

„Auf geht’s!“ ist der erste Spielmodus in Crossout, in dem man sich ein voll funktionsfähiges gepanzertes Flugzeug zusammenbauen und gegen andere Spieler in die Schlacht fliegen kann. Zu Beginn des Spiels erhält jeder Spieler einen speziellen Propeller, den er an seinem Fahrzeug anbringen muss. Der Propeller ist nur für die Dauer des Events verfügbar und wird automatisch entfernt, sobald es endet. Sowohl normale Fahrzeuge als auch Fahrzeuge mit montiertem Propeller können an den Kämpfen teilnehmen.

Der Spielmodus „Auf geht’s!“ wird auf drei Karten verfügbar sein, die speziell für Flugmaschinen entwickelt wurden: Tote Stadt, Ostviertel und Hohe Kathedrale. Durch die Teilnahme an den Luftkämpfen und die Demonstration seiner fliegerischen Fähigkeiten kann man festliche Belohnungen erhalten, z. B. kosmetische Gegenstände und epische Autoteile. Der Spielmodus wird bis zum 25. Januar verfügbar sein, so dass jeder genügend Zeit hat, um in die Action einzusteigen und seine eigenen Flugmaschinen zu bauen.

Neben dem neuen Spielmodus bietet Crossout außerdem drei Versionen des neuen „Retter“-Pakets im Game Store an. Jede Version des Pakets enthält ein anderes Auto, das auf der epischen „Retter“-Kabine aufbaut, sowie weitere Teile, kosmetische Gegenstände und Ingame-Währung.