Cursed to Golf: Es ist Zeit zum Abschlagen

Cursed to Golf, das Golf-Like von Chuhai Labs, erscheint heute auf PlayStation, Xbox, Switch und PC.

Thunderful und Chuhai Labs freuen sich, dass ihr mit Spannung erwartetes „Golf-Like“ Cursed to Golf heute auf PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch erscheint.

Cursed to Golf ist ein Genre-verändernder 2D-Roguelite-Golfer mit ausgefallenen Spezialfähigkeiten, verschiedenen Biomen, herausfordernden Bossen und einem Soundtrack, der härter knallt als alles, was man bisher in einem Golfspiel gehört hat.

„Wir freuen uns sehr, dass die Leute heute endlich auf PlayStation, Xbox, Switch und PC auf unseren Dungeon-ähnlichen Parcours losgelassen werden“, sagt Liam Edwards, Game Director von Chuhai Labs. „Ich wünsche euch viel Glück dabei, meine Punktzahl in der Online-Rangliste zu übertreffen!“

„Ein Zitat? Kollege, ich weiß nicht, kauf es einfach“, sagte Mark Lentz, Produzent bei Chuhai Labs. „Es ist Donnerstag, gönn dir was.“

Schlüpft in die (Golf-)Schuhe eines Möchtegern-Golfchampions, der auf tragische Weise stirbt, als er kurz davor ist, ein Turnier zu gewinnen. Anstatt in den Himmel (oder die Hölle) zu kommen, findet ihr euch im Golf-Fegefeuer wieder.

Wenn ihr euch durch den ständig wechselnden 18-Loch-Parcours, der sich über vier Biome (Fegefeuer, Oase, Höhlen und Hölle) erstreckt, golfen könnt, werdet ihr ins Leben zurückkehren können. Macht euch auf verliesartige Löcher gefasst, oft mit mehreren Wegen zur Flagge, übersät mit Totengräbern, tödlichen Stacheln, explosiven TNT-Kisten und allen möglichen anderen Fallen und Gefahren.

Doch keine Angst, „verfluchter“ Golfer! Für alle Hindernisse, die sich euch in den Weg stellen, ist Chuhai Labs euer freundlicher Caddy, der euch eine Reihe hilfreicher Werkzeuge an die Hand gibt, damit ihr eine Chance habt, sie zu überwinden.

Shot Idols sind ein Segen des Golfgottes, der dir zusätzliche Schläge beschert, wenn ihr sie durchschlagt. Darüber hinaus bieten euch die ACE CARDS fantastische Fähigkeiten zur einmaligen Verwendung, die ihr im echten Leben nie nutzen könntet.

Mit dem Mulligan könnt ihr die Zeit zurückdrehen, mit dem Ice Ball Wasser einfrieren, mit dem Rocket Ball euren Ball zum Ziel führen, mit dem Portal aus brenzligen Situationen herauskommen und mit dem Scattershot euren Ball in drei Teile sprengen. Dies sind nur einige der über 20 Power-Ups, die euch zur Verfügung stehen.