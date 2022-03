Cursed to Golf: Gameplay-Trailer zum Golf-Like

Autor:, in / Cursed to Golf

Cursed to Golf kommt im Sommer 2022 für Xbox Serie X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC

Spieler können endlich in dem mit Spannung erwarteten Golf-Like Cursed to Golf von Thunderful und Chuhai Labs abschlagen, wenn es diesen Sommer für PC, Nintendo Switch, Xbox Series X|S und Xbox One erscheint.

Das Veröffentlichungsfenster von Cursed to Golf wurde auf der Future Games Show als Teil des Virtual Showfloor-Segments der Präsentation enthüllt und somit soll das Spiel im Sommer 2022 erscheinen.

Im brandneuen Gameplay-Trailer erhaltet ihr einen frischen Blick auf das, was unseren unglücklichen Golfern bevorsteht, während sie durch die verliesartigen Löcher von Golf Purgatory navigieren: