Flat Kingdom Paper’s Cut Edition: Action-Plattformer mit puzzleartigen Kämpfen erscheint im April

Nach dem Erfolg des Spiels auf dem PC vor einigen Jahren wird Flat Kingdom Paper’s Cut Edition in Kürze auch für Konsolenspieler erhältlich sein.

Der Indie-Publisher Ratalaika Games freut sich, in Zusammenarbeit mit dem Entwickler Fat Panda Games, die digitale Veröffentlichung von Flat Kingdom Paper’s Cut Edition für PlayStation 4, PlayStation 5, Microsoft Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch am 1. April 2022 zum Preis von $7,99/€7,99 ankündigen zu können.

Die Flat Kingdom Paper’s Cut Edition, die für alle Konsolen erscheint, wurde bereits vor einigen Jahren auf Steam für den PC veröffentlicht und erhielt von einer Reihe von Top-Gaming-Medien Wertungen von 8 und noch höher. Jetzt können auch Konsolenspieler die Freuden von „The Flat Kingdom“ erleben, einem wunderschönen und friedlichen 2D-Land, das nun von einem bösen Dieb bedroht wird und sich in eine 3D-Welt verwandelt!

Flat Kingdom lässt sich am besten als Action-Platformer mit puzzleartigen Kämpfen beschreiben, bei denen ihr die Formen wechseln müsst, um verschiedene Fähigkeiten zu erlangen, die euch weiterbringen.

Ähnlich wie bei Stein, Papier, Schere besiegt jede Form die andere. Scharfe Dreiecke können die weichen Kreise besiegen, schwere Quadrate schlagen die zerbrechlichen Dreiecke und matschige Kreise können über die langsamen Quadrate triumphieren. Sowohl Feinde als auch Rätsel können mit der richtigen Form und Strategie besiegt werden, also müsst ihr sie beobachten und euch die beste Lösung einfallen lassen.

Ein fesselndes Gameplay, bei dem ihr verschiedene detaillierte Welten mit Konfrontationen gegen gefährliche Feinde erkundet, erwartet euch in Flat Kingdom Paper’s Cut Edition. Riesige Endgegner warten auf euch, aber denkt daran, dass ihr sie mit drei Formen alle besiegen könnt!