Die Cloud ist schon längst keine Zukunftsmusik mehr, ob bewusst oder unbewusst ist sie mittlerweile fester Bestandteil vieler Alltags-Prozesse und Microsoft ist mit Amazon und Google einer der größten Cloud-Anbieter weltweit.

Diese Cloud-Ressourcen möchte Microsoft jetzt über verschiedene Wege für Indie-Entwickler nutzbar machen. Einer dieser Wege trägt den Namen [email protected] Die äußerst ähnliche Namensgebung ist hierbei keineswegs ein Zufall. Das Team, welches die Verantwortung für dieses Projekt trägt, ist dasselbe, welches auch hinter [email protected] steckt. All die gesammelten Daten und gemachten Erfahrungen bilden den Grundstein für [email protected]

[email protected] ist nur der erste Teil der Cloudnutzung für Videospiel-Entwicklung. Azure-Dienste sind bei Videospielen verantwortlich für Spielserver Bereitstellung, Matchmaking, Datensammlung oder einer In-Game-Ökonomie, wie man sie aus vielen MMOs kennt. Diese Dienste werden unabhängigen, angemeldeten Studios in Zukunft frei zur Verfügung gestellt.

Bryan Saftler, der Direktor für Azure Produktmarketing sagte dazu in einem Interview mit gamesindustry.biz: „Unser Ziel ist es, Spielentwickler zu ermächtigen,“ (…) „um das zu tun, müssen wir Barrieren senken und gerechten Zugang zu Ressourcen, wann immer möglich, sicherstellen. Für unabhängige Entwickler kann es entmutigend sein, Cloud-Dienste zu nutzen. Durch die freie Verfügbarkeit von [email protected] hoffen wir, dass möglichst viele Entwickler dies als Einladung sehen und erfahren, welches Potenzial die Cloud für ihre Spiele mit sich bringt.“

Die Azure-Dienste wurden in der Vergangenheit bereits in einigen Xbox und Third-Party-Titeln benutzt, so z.B. bei Microsoft Flight Simulator, Halo Infinite, Forza Horizon 5 oder auch No Man’s Sky.

Einige durchaus wichtige Cloud-Dienste sind für viele Spieler mittlerweile selbstverständlich und werden gar nicht mehr als solche wahrgenommen. Als Beispiel können hier Konsolen übergreifende Speicherstände oder weltweit zeitgleich startende In-Game-Events, genannt werden, denn Zeitzonen stellen für Entwickler ohne Cloud-Zugriff durchaus eine Schwierigkeit dar.

Als weitere Dienstleistung stellte Microsoft die Azure Game Development Virtual Machine vor. Darunter verbirgt sich ein cloudbasierter Arbeitsplatz, der speziell auf Videospiel-Entwicklung ausgelegt ist. Man kann sich das dann in etwa so vorstellen, dass man einen Arbeitsplatz-PC ohne Betriebssystem hat, sich dann auf den Azure Servern einloggt und alles zur Verfügung gestellt bekommt, was man zur Videospiel-Entwicklung benötigt.

Diese Dienstleistung bringt vor allem die Globalisierung der Studios oder die Arbeit im Home-Office auf den Vormarsch.

Bryan Saftler sagte hierzu im selben Interview: „Teams sollten die Möglichkeit haben ihr Studio mit diversem Talent zu bauen, egal wo dieses Talent geografisch lokalisiert ist.“ (…) „Microsoft ist engagiert, eine inklusivere und angepasstere Spiel-Industrie zu schaffen und wir glauben, dies ist ein kritischer Schritt von vielen auf dem Weg, dieses größere Ziel zu verwirklichen.“

Sowohl die Azure Game Development Virtual Machine, als auch das Softwarepaket in [email protected] sind zukünftig anpassbar, erweiterbar und werden mit zunehmenden Erfahrungen immer weiter entwickelt. Momentan liegt der Fokus des Teams darauf, mehr Entwicklerstudios in der Initiative begrüßen zu können und mehr Partner für die Software zu gewinnen. Bis jetzt im Paket enthalten sind Hochkaräter wie die Unreal Engine, Visual Studio und ein Entwicklungskit für Direct X.

Einer der wenigen Risikofaktoren bei Cloud-Diensten ist natürlich die Eingabeverzögerung, doch mit ihren über 60 Rechenzentren weltweit und Tools wie Teradici und Parsec hat Microsoft Lösungen dafür vorbereitet.

Es scheint als gäbe es bei dieser Initiative von Microsoft keine Verlierer, aber eine Menge spannender Entwicklungen. Was für Spiele wir mit dieser Vielzahl an Möglichkeiten in Zukunft erwarten dürfen, werden die nächsten Jahre zeigen.