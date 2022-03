Elden Ring: So bekommt ihr einen nützlichen Talisman zu Beginn des Spiels

In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr in Elden Ring schon sehr früh einen wertvollen Talisman bekommt.

Ab sofort könnt ihr in einem neuen Video zu Elden Ring sehen, wie ihr einen Talisman zu Beginn des Spiels bekommt. Eine große Rolle spielt dabei Alexander, das Gefäß, ihm müssen wir aus seiner misslichen Lage befreien. Doch dann wendet sich das Blatt des Guten.

Im Video seht ihr, was ihr machen müsst, um an diesen Talisman zu kommen. Anbei möchten wir noch erwähnen, solltet ihr ihm schon geholfen haben, wird er nicht mehr am gezeigten Ort stehen. Keine Angst, ihr werdet noch weitere Möglichkeiten bekommen. Alexander werdet ihr an anderen Orten der Welt treffen, wie zum Beispiel im Gael-Tunnel.

Achtung: Besiegt ihr Alexander, werdet ihr seine Questreihe nicht mehr fortsetzten können! Ihr müsst euch also entscheiden, wollt ihr diesen Talisman früh im Spiel euer Eigen nennen oder könnt ihr darauf verzichten und wartet bis zum späteren Spielverlauf ab?

Elden Ring ist ab sofort für 69,99 Euro erhältlich und kann im Microsoft Store bestellt werden. Die Elden Ring Deluxe Edition erhaltet ihr für 89,99 Euro.

