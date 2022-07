Dark Passenger: Witcher-Veteranen arbeiten an neuer IP im feudalen Japan

Autor:, in / Dark Passenger

Mit Dark Passenger wurde ein neues Studio gegründet, dass sich aus Veteranen von CD Projekt Red zusammengeschlossen hat, um an einer neuen IP zu arbeiten.

Dark Passenger ist ein neues Studio, das sich aus Veteranen von CD Projekt Red und weiteren Entwicklern zusammensetzt. Das Team hat in den letzten zwei Jahren an der Vorproduktion an einer neuen IP gearbeitet, die im feudalen Japan angesiedelt ist.

Das Online-Multiplayer-Spiel wird in der Unreal Engine 5 entwickelt und setzt auf die First-Person-Perspektive. Im Spiel soll es verstärkt im PVP, PVE und Co-op zur Sache gehen. Die Spieler schlüpfen in die Rollen von Shinobi und Kunoichi und arbeiten zusammen, um sich sowohl den Gefolgsleuten des Usurpators als auch anderen Gruppen von Tarnkappen-Attentätern entgegenzustellen, die auf die gleichen Funde aus sind.

Beim Durchqueren dieser dunklen Lande springen die Spielercharaktere über die Dächer der Städte, verstecken sich unter den Böden der Dorfhütten, klettern auf Pagoden oder schleichen unentdeckt zwischen Schreinen und Tempeln umher. Das schwindelerregende Gelände eröffnet ihnen endlose Bewegungsmöglichkeiten, und das wechselnde Wetter überrascht sie mit plötzlichen Regengüssen, starkem Wind oder Nebel, der die Umgebung einhüllt.

Auf der Website wird das neue Projekt weiter beschrieben: „Unser Ziel ist es, spannende Online-Spiele zu entwickeln, die sowohl auf Kooperation als auch auf Wettbewerb ausgerichtet sind. Wir sind fasziniert von zwischenmenschlichen Interaktionen, Allianzen, gewagten Konfrontationen und unerwarteten Wendungen. Um jedes Gameplay einzigartig und überraschend zu gestalten, verwenden wir viele prozedurale Lösungen. Obwohl alle Spieler das gleiche Ziel haben, müssen sie ihre Taktik ändern und sich jedes Mal auf einem anderen Weg bewegen.“ „Ein proprietäres Fortbewegungssystem ermöglicht es den Spielern, erstaunliche Stunts zu vollführen, wie z. B. von anderen Spielern abgeschossene Pfeile zu verfolgen, mit Shuko-Klauen dynamisch flache Wände zu erklimmen oder einen Yari-Speer als Stange zu benutzen, um über Hindernisse zu springen.“ „Das Arsenal des Spielers umfasst Katanas, kurze Tanto- und Wakizashi-Schwerter, Kusarigama-Ketten, Shurikens, Kunai-Wurfmesser und vieles mehr. Spannende Nahkämpfe erfordern zu gleichen Teilen Geschicklichkeit, Taktik und enge Zusammenarbeit mit den Gefährten.“ „Ein komplexes Anpassungssystem wird es den Spielern ermöglichen, einzigartige Charaktere zu erstellen und ihre Waffen, Ausrüstung und Fähigkeiten nach ihren Wünschen zu verändern. Sie erhalten auch die Möglichkeit, ihr eigenes Dojo zu bauen und zu entwickeln – einen Raum, in den sie Freunde einladen können, um gemeinsam zu trainieren und die Spielregeln zu lernen.“

Die Spielercharaktere werden mit vielen Gesellschaftsschichten interagieren, von einfachen Dorfbewohnern und Bettlern bis hin zu hochgeborenen Stadtbewohnern und Samurai. Ihre Aufgabe wird es jedoch sein, unbemerkt und ewig wachsam zu bleiben angesichts der Gefahren, die aus allen Richtungen auf sie lauern können.

Das neue und bisher namenlose Projekt erscheint für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC via Steam.