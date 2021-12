Der Herr der Ringe: Gollum: Spiel wird während The Game Awards vorgestellt

Es gab wenige Einblicke zu Der Herr der Ringe: Gollum, seit Deadalic Entertainment 2019 den Stealth-Action-Adventure-Titel angekündigt hatte. Jetzt hat der offizielle Twitter-Account des Spiels bestätigt, dass Der Herr der Ringe: Gollum in der nächsten Woche bei den The Game Awards vorgestellt werden wird.

„Etwas lauert im Schatten… Schaltet The Game Awards am 9. Dezember ein! #LordOfTheRings #GollumGame“

Something’s lurking in the shadows…

Tune in to #TheGameAwards on December 9! #LordOfTheRings #GollumGame pic.twitter.com/nYkar756s3

— The Lord of the Rings: Gollum (@GollumGame) December 2, 2021