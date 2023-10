Der Herr der Ringe: Gollum: KI schrieb angeblich Entschuldigungsschreiben

Der Herr der Ringe: Gollum hätte für Fans des Franchise eine wahre Offenbarung sein können. Aufgrund von vielen technischen Mängeln, bis hin zu Ungereimtheiten im Spielablauf scheiterte das Spiel um Gollum katastrophal.

In einer ausführlichen Analyse beschäftigte sich das YouTube Magazin Game Two mit dem Fall und was alles schiefgegangen sein muss, damit es zu so einer Veröffentlichung überhaupt erst gekommen ist.

Innerhalb dieser Reportage kommen unter anderem auch ehemalige Entwickler des Spiels zu Wort, die ihre Sicht der Dinge beschreiben sowie zum Teil von ihrem Alltag aus der Produktion erzählen.

Nach der Veröffentlichung, sowie vereinzelten Rettungsversuchen des Studios, wandte sich das Team folglich offenbar an die Community. In einem ausführlichen Post auf der Plattform X entschuldigte sich das Team für die Verfassung von Der Herr der Ringe: Gollum, nicht nur bei Käufern, sondern ebenfalls den Fans des Studios.

Nach dieser Entschuldigung sieht sich der Entwickler Deadelic Entertainment aus Hamburg einer erneuten Hasswelle gegenüberstehen. Denn diese soll nicht von einem Mitarbeiter verfasst worden sein, sondern mithilfe der künstlichen Intelligenz ChatGPT. Diese Information soll aus zwei verlässlichen Quellen des Game Two-Teams hervorgehen. Die Quellen weisen dabei unter anderem auf Schreibfehler des Titels hin. Ebenso heißt es, die Entwickler aus dem Team hätten vor der Veröffentlichung nicht gewusst, dass diese Entschuldigung in dieser Form kommt. Dementsprechend wussten diese auch nicht, was eigentlich darin verfasst wurde, da der Publisher NACON anscheinend das Schreiben aufsetzte.

Zu finden sind die Aussagen bei dem Zeitstempel von 35:40 Minuten im folgenden Video: