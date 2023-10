EA SPORTS FC 24: Jetzt schon erfolgreicher als FIFA 23?

Von vielen Seiten aus wurde die Änderung des Titels skeptisch beobachtet. Inzwischen zeichnet sich ab, dass sich EA SPORTS FC 24 ziemlich gut vermarkten lässt, denn schaut man sich die Zahlen einer Pressemitteilung an, kann sich das Ergebnis sehen lassen.

Darin ist die Rede davon, dass EA Sports FC 24 bislang 11,3 Millionen Spieler weltweit erreicht hat – und das allein in der ersten Woche! Mitgezählt wurden hierbei aber auch diejenigen, die über EA Play spielen.

Vergleicht man die Zahlen mit einer ähnlichen Pressemitteilung, die nach dem Start von FIFA 23 veröffentlicht wurde, ist darin die Rede von 10,3 Millionen Spielern in der ersten Woche. Hier muss man anmerken, dass in der FIFA 23-Pressemitteilung nicht genauer auf die EA Play-Abonnenten eingegangen wurde.

Sehen lassen können sich übrigens auch die Zahlen für EA Sports FC Mobile, das nach der Trennung von der FIFA ebenfalls umbenannt wurde. Innerhalb von 10 Tagen nach Veröffentlichung am 26. September wurde das Mobile Game 11,2 Millionen Mal heruntergeladen.

Dazu merkt EA Sports-Präsident Cam Weber an, dass man begeistert sei, dass sich so viele Fans mit EA SPORTS FC 24 und FC Mobile in die Welt des Fußballs stürzen würden. Abgesehen davon, dass viele auch für diese Runde zurückkehren, verbuche man in FC 24 zwanzig Prozent Neuzugänge gegenüber dem Vorjahr. Das ist ein Zuwachs, der sich sehen lassen kann.

EA Sports FC 24 ist seit dem 29. September für die Xbox Series X|S, die Xbox One, die PlayStation 5, die PlayStation 4, den PC und die Nintendo Switch erhältlich.